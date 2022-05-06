Житель Петушинского района сядет на скамью подсудимых за мошенничество при получении выплат по безработице. Установлено, что в ноябре 2021 года 29-летний житель Петушинского района обратился

Житель Петушинского района сядет на скамью подсудимых за мошенничество при получении выплат по безработице. Установлено, что в ноябре 2021 года 29-летний житель Петушинского района обратился в городской Центр занятости населения, где был поставлен на учет с назначением соответствующих выплат по безработице. Однако уже в начале декабря мужчина самостоятельно трудоустроился подсобным рабочим. Мужчина знал, что это