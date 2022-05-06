Житель Юрьев-Польского заплатит штраф 400 тысяч рублей за за приобретение и хранение в целях продажи немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного

Житель Юрьев-Польского заплатит штраф 400 тысяч рублей за за приобретение и хранение в целях продажи немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, 32-летний осужденный, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, с целью дальнейшей продажи приобрел по низкой цене не имеющие обязательной маркировки табачные изделия в Москве в количестве более 43 тысяч пачек.