Субботник на старом кладбище проводит сегодня приход Свято-Екатерининского храма в Судогде. Место,...

Субботник на старом кладбище проводит сегодня приход Свято-Екатерининского храма в Судогде.Место, можно сказать, историческое. Это одно из старейших кладбищ региона. Ему более двухсот лет. До сих пор здесь находят надгробия, которые можно отнести к 19-му и даже 18-му столетию. В Судогодском некрополе захоронен, к примеру, герой войны 1812 года подполковник Федор Сухотский. Более 50 лет назад кладбище закрыли, и все это время оно разрушалось от времени и набегов вандалов. Волонтеры приглашают всех неравнодушных жителей города принять участие в субботнике. Начало в 10.00.