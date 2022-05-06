К памятному марафону присоединился и Гусь-Хрустальный район. В Перово сельчане сегодня возложили...

К памятному марафону присоединился и Гусь-Хрустальный район. В Перово сельчане сегодня возложили цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны.По улицам проехала спецтехника "Тайфун" и "Тигр", звучал военный оркестр. Военнослужащие из Мурома продемонстрировали оружие и военное обмундирование. После на улицах состоялся автопробег - его приурочили к 77-ой годовщине Великой Победы. Также местные жители приняли участие в традиционной акции "Георгиевская ленточка".- Георгиевская лента - память о наших отцах и дедах, которые сражались в годы войны. За наше будущее, за наше счастье, чем мы им очень благодарны. Не будь их, не было бы этой Победы.