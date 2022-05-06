Девять резидентов Тавриды рассказали семейные видеоистории своих предков, которые участвовали в...

Девять резидентов Тавриды рассказали семейные видеоистории своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. "Победа каждого" - специальный проект арт-кластера Таврида, приуроченный к 9 мая. Эти ролики - старт масштабного всероссийского проекта. Участникам предлагается снять подобный видео-рассказ на минуту с историями о своих родственниках, переживших войну.Разместить видео необходимо в социальной сети "Вконтакте" с хэштегом "9 историй". Ветеран нашего региона, Федор Алексеевич Ильин, жил в поселке Никологоры Владимирской области и воевал под Рязанью. О нем рассказала его правнучка Татьяна Плотникова.- О своем прадедушке я узнала из телеграммы, которую получила моя прабабушка.Пишет душевный товарищ твоего мужа Федора Алексеевича Лукашенко, Николай Спиридонович. Мне пришлось вынести его с поля боя и похоронить в селе Юрьево. Его убило 4 февраля.Мне его очень жалко. Он был очень веселый, и мы с первого дня знакомства были неразрывными друзьями. От прадедушки у нас сохранилась фотокарточка с войны с его другом и телеграмма.