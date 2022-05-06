Посылку весом в несколько тонн для российских военных в Севастополе собрали жители региона....

Посылку весом в несколько тонн для российских военных в Севастополе собрали жители региона. Организаторами акции выступили региональный Народный фронт, отделение Союза женщин России, клуб "Феникс".В коробках - сладости, колбасы, чай, кофе, средства личной гигиены, одежда. Как рассказали в ОНФ, акцию приурочили к 9 Мая. И лучшей даты не найти. Также военные, которые несут службу в Севастополе, получат трогательные письма со словами поддержки и гордости за российскую армию от детей, студентов и творческих коллективов региона.