Жителя Камешковского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть знакомого. Следственными органами Следственного комитета Российской

Жителя Камешковского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть знакомого. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Камешковского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии