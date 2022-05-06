Душегуб признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В Киржаче 63-летний мужчина признан виновным в убийстве охранника общежития в новогоднюю ночь. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного Комитета по Владимирской области.В ночь на 1 января между секьюрити и одним из жильцов из-за длительных неприязненных отношений завязалась словесная перепалка. Слово за слово удар по столу и вот, обвиняемый уже наносит вахтёру один удар ножом в шею. От полученных травм 29-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Душегуб признал свою вину и раскаялся в содеянном.Суд приговорил его к 10 годам колонии.