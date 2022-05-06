Жителя Юрьев-Польского района подозревают в краже денег с банковского счета знакомой. В апреле 2021 года 40-летняя жительница Юрьев-Польского обратилась в полицию с заявлением по факту

Жителя Юрьев-Польского района подозревают в краже денег с банковского счета знакомой. В апреле 2021 года 40-летняя жительница Юрьев-Польского обратилась в полицию с заявлением по факту незаконного списания денежных средств с банковского счета. Причиненный материальный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели ряд мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее