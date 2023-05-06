11 мая станет известно, кто будет поставщиком новых троллейбусов для города Владимира. Как...

11 мая станет известно, кто будет поставщиком новых троллейбусов для города Владимира.Как прописано в документации, троллейбусы будут красно-белые вместимостью 150 человек (не менее 25 сидячих мест), сплит-системы, информационные табло, тахограф, камеры и система ГЛОНАСС для водителя. Год выпуска – не ранее 2022 года.Стоимость контракта составит – почти 105 миллионов рублей. Контракт выставлен на портале госзакупок.Фото из архива ГТРК "Владимир"