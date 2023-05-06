Черешчатый дуб из Владимира претендует на звание Главного дерева страны. Пресс-служба...

Черешчатый дуб из Владимира претендует на звание "Главного дерева страны".Пресс-служба Правительства Владимирской области информирует, что голосование за Главное дерево страны проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» до 1 августа. На звание лучшего претендуют около 70 деревьев.Черешчатый дуб из Владимира, по данным Центра древесных экспертиз, растет на улице Спасская уже более 100 лет. Его высота – 26 м, обхват ствола – 1,36 м.Наш участник голосования под номером 40. Поддержим!Фото pxfuel.com