Начал работу сектор пользовательского сопровождения.

Во Владимире жители с мая смогут передавать документы в суд из офиса МФЦ - там начал работу сектор пользовательского сопровождения.В МФЦ появилось специальное рабочее место с бесплатным доступом к порталам «Правосодие» и «Госуслуги». Использовать сервис смогут все желающие с подтвержденным аккаунтом Госуслуг. Там же можно бесплатно отсканировать документы.Сотрудники МФЦ окажут необходимую техническую помощь,Напомним, во Владимирской области опровергли