Легковушка слетела в кювет.

Во Владимирской области 6 мая в Петушинском районе произошло ДТП, об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Сообщение об аварии поступило в 00:02 на трассе «Покров-Новоселово-Киржач» у садового товарищества «Сосенки». 21-летняя женщина не справилась с управлением, и легковой автомобиль вылетел в кювет.На месте ДТП работали службы МЧС, от них прибыл один человек и четыре единицы техники.В результате пострадал 27-летний мужчина и сама водительница, они были госпитализированы.Напомним, в ДТП во Владимирской области «Ломай меня полностью».