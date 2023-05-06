Авария произошла 6 мая.

Во Владимирской области в ДТП погиб герой вирусного ролика «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев, об этом сообщила «ГазетаАфиша».На данный момент об аварии известно мало - ДТП произошло около полпятого утра на въезде в Гусь-Хрустальный со стороны Курлово. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а после опрокинулся в кювет, где врезался в фонарный столб.По словам очевидцев, автомобиль несся с огромной скоростью. Кроме столба, автомобиль также повредил газовые трубы, из-за чего жители улицы Ольховой остались без газа.Шайдабек Эседуллаев погиб на месте. Мужчина стал популярен в интернете после диалога с полицейским, который задержал мужчину после шумной вечеринки.Напомним, во Владимире водитель «ГАЗели» 80-летнюю пожилую женщину.