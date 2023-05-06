Алла Пугачева прилетела из Израиля в Россию, чтобы проводить модельера Валентина Юдашкина в последний путь, но сделала это тайно. Такой перелет обошёлся Примадонне в кругленькую сумму.

Алла Пугачева прилетела из Израиля в Россию, чтобы проводить модельера Валентина Юдашкина в последний путь, но сделала это тайно. Такой перелет обошёлся Примадонне в кругленькую сумму.Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продемонстрировала свою щедрость и доброту. Артистка не пожалела денег и выложила девять миллионов рублей за частный самолет. На нем она прилетела из Израиля сама, а также привезла мать дизайнера Валентина Юдашкина, похороны которого проходят в Москве 6 мая.Перелет прошел в тайном режиме. Почему так получилось, точно неизвестно, возможно, это было желание матери почившего дизайнера. Однако есть вероятность, что свою роль сыграло желание Пугачевой не встречаться с согражданами.По словам директора концертного агентства RocketBooking Антона Добрина, певица была готова потратить солидную суму, лишь бы на время сохранить конфиденциальность.Поездка в Россию, уверен Добрин, стала для Пугачевой очень личным, даже интимным делом. Еще бы, ведь Юдашкин и певица дружили более 30 лет. В том числе и поэтому каких-то публичных выступлений она будет по возможности избегать."Она прекрасно понимает, какие настроения в России относительно нее. Лететь в одном самолете с другими людьми, возможно, посчитала небезопасным", — заявил Антон Добрин.Пугачева арендовала частный борт для визита в Россию вместе с пожилой матерью модельера, 77-летней Раисой Юдашкиной. Женщина потеряла единственного сына и не хотела проводить время даже в салоне бизнес-класса. Поэтому певица решила помочь и арендовала частный джет, чтобы доставить маму на похороны сына.Валентин Юдашкин ушёл из жизни 2 мая. Известному дизайнеру было 59 лет. О причинах смерти Юдашкина официально не сообщается. Однако известно, что в последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием.