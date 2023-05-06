Пришедший проститься с модельером Вячеславом Зайцевым стилист Сергей Зверев подвергся нападкам со стороны недоброжелателей в Сети.

Пришедший проститься с модельером Вячеславом Зайцевым стилист Сергей Зверев подвергся нападкам со стороны недоброжелателей в Сети.Одним из самых ярких гостей, пришедших проститься с модельером Вячеславом Зайцевым, оказался стилист Сергей Зверев. Любитель ярких образов и эпатажа не изменил себе и на этот раз.Из толпы Зверева выделяла широкопола черная шляпа и стильные солнечные очки. А дополняло образ черное пальто, надетое поверх черной же рубашки. Все приличия, подобающие траурному мероприятию, были соблюдены.Впрочем, это не уберегло стилиста от нападок со стороны интернет-пользователей. Многие обратили внимание на его нижнюю губу, приобретшую совсем неестественную форму и увеличившуюся в размерах.Комментаторы в и вовсе не стали лезть в карман за словом, а распекли стилиста и за его внешний вид, и за его воспоминания о Вячеславе Зайцеве. Тот вспомнил, что модельер стал первым, кто признал его как художника.То, что Зверев рассказал больше о себе, ем о почившем, понравилось не всем. "Все одеяло на себя тянет чепуха безполая (здесь и далее пунктуация и орфография авторов приведены без изменений. – Прим. ред.)", – посетовал один из комментаторов. Другой не постеснялся назвать Зверева "чучелом на корявых понтах".