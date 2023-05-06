Купить билет на самолет по адекватной цене становится все сложнее.

Купить билет на самолет по адекватной цене становится все сложнее.Причем подорожали рейсы не только в европейские страны. Жителям российских регионов перелеты внутри страны ощутимо бьют по карману. Погоня за скидками и зачастую, увы, смехотворными распродажами авиакомпаний стала традицией. Дешевые авиабилеты без пересадок — уже едва ли не мечта за гранью фантастики.И пока провинциалы верили, надеялись и ждали поддержки от государства в виде финансовых поощрений, власти сократили субсидирование региональных полетов на полтора миллиарда. Оттого авиакомпании решили избавиться от части рейсов, пишет .Народу буквально обрубили крылья, возможность купить авиабилеты по весьма актуальным направлениям у него забрали. Такими темпами скоро из самолетов пересядет на ПАЗики, которые за МКАДом прозвали "труповозками". Подумаешь — трясет по ухабинам и колдобинам, зато каждые три часа санитарные остановки и, дай боже, с задних рядов не разит перегаром.Спасибо любимой Росавиации за отмену рейсов и поощрение роста цен. Не зря же напоминает о вероятном повышении стоимости билетов в 2023 году аж на 30%. И это при том, что МРОТ сейчас составляет 16242 рубля, сумма — почти как слетать "Аэрофлотом" из Красноярска в Санкт-Петербург. Только это без багажа, в один конец, и не считая доплат за выбор места.Представитель Ространснадзора Олег Смирнов сказал как отрезал: "Пассажир у нас не американский и не европейский, у него средний заработок — значительно ниже, чем в западных странах". Эксперт заключил, что купить авиабилет по высокой цене для многих россиян — непозволительная роскошь.Между тем очевиден неразрывный порочный круг — если с увеличением стоимости авиабилетов спрос на них упадет, то цены опять взлетят. Ну а пока россияне затягивают пояса потуже, мнение эксперта звучит как приговор. "За полную стоимость, которую предложат авиакомпании в этом году, полететь сможет не каждый", — делится им телеканал ".