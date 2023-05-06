6 мая в Петушинском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Владимирской области. Сообщение об аварии поступило ночью в 00:02. На автодороге «Покров – Новоселово –

6 мая в Петушинском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Владимирской области. Сообщение об аварии поступило ночью в 00:02. На автодороге «Покров – Новоселово – Киржач» у СНТ «Сосенки» легковушка слетела в кювет. “По предварительной информации, водитель автомобиля «Вольво», женщина 2002 г.р., не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего