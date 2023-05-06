12 миллионов рублей выделят на реставрацию двух церквей во Владимирской области. Как сообщает...

12 миллионов рублей выделят на реставрацию двух церквей во Владимирской области.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в регионе планируется проведение противоаварийных, консервационных работ на двух объектах, отобранных по согласованию с Владимирской митрополией Русской Православной Церкви: Введенской церкви (1808 г.) в селе Мостцы Камешковского района и Никольской церкви (1778 г.) в селе Семёновское-Советское Суздальского района. От жителей этих населённых пунктов и общественности поступали обращения о состоянии памятников.Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя разработку проектной документации и проведение работ по укреплению, восстановлению и расчистке кирпичной кладки, выполнению стропильных систем и кровельного покрытия, закрытию оконных проёмов светопропускающими материалами, расчистке территории памятника от растительности и мусора.Организация конкурсных процедур поручена подведомственному Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области Государственному центру по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия. Все работы должны быть выполнены в течение 2023 года.Фото пресс-службы Правительства Владимирской области