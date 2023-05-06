Будь сегодня потеплее, многие бы поехали на шашлыки. Но поскольку погода не шепчет, отправились на кладбище. Тем более, к мертвому Валентину Юдашкину должна была прийти живая Алла Пугачева. А это всегда – увлекательный аттракцион.

Будь сегодня потеплее, многие бы поехали на шашлыки. Но поскольку погода не шепчет, отправились на кладбище. Тем более, к мертвому Валентину Юдашкину должна была прийти живая Алла Пугачева. А это всегда – увлекательный аттракцион.Желающие увидеть обитающую сегодня в Израиле Аллу Пугачеву стали собираться за час до траурной церемонии. Вот уже пришел всегда бодро шагающий на костылях завсегдатай похорон и банкетов 90-летний Бедрос Киркоров, вот дала всем камерам комментарии о близкой дружбе с покойным главная плакальщица страны Анна Калашникова, вот Леонид Якубович поразил настолько аскетичным букетом, что стало казался, будто бы на "Поле чудес" перестали платить зарплату. А Пугачевой все не было.Вдруг по толпе пронеслось: "Едет!" Так при крепостном режиме барина челядь встречала. На кладбище появился лимузин "Роллс Ройс Фантом" с "блатным" номером, но не остановился, а двинулся к "черному" выходу из зала прощаний. Будь такая возможность, Примадонна бы, верно, въехала на самой дорогой из своих машин прямо к гробу – так не хотела к себе внимания прессы и зевак. В надвинутой на закрытые темными очками глаза она напоминала героя песни своей старшей дочери: "Губки бантиком, бровки домиком //Похож на маленького сонного гномика".Во время траурной церемонии певица не проронила ни слова и сидела рядом с вдовой, зятем и матерью покойного. А охрана строго следила, чтобы никто не снимал израильскую звезду советского разлива.Потом певица под ручку со своим другом модельером Игорем Гуляевым и в сопровождении директора Елены Чупраковой пешком шла за гробом через все Троекуровское, о чем-то тихонько рассуждая. Бегущие вперед счастливые фанаты все норовили сделать селфи на фоне траурной Пугачевой в черном. Могилы вокруг добавляли антуража."Алла Борисовна, можно с вами фото пильнуть?" – бросился к звезде седовласый старец с пакетом из "Пятерочки", из которого торчала поломанная гвоздика. Примадонна молча прошла мимо и даже рублем, в смысле, взглядом не одарила моль.Она бросила по христианской традиции горсть земли в могилу сразу после родственников и пошла на выход, не дожидаясь, пока Юдашкина закопают. "Алла Борисовна, подпишите открыточку!" – окружили артистку поклонники. "Имейте совесть, вы же не на концерт пришли!" – отгоняла простой народ от звезды охрана.Хотя эти похороны круче иного концерта – тут и Газманов, и Буйнов, и Винокур, и Новикова, и Розенбаум, и Повалий. Правда, не все хотели внимания прессы – замотанную аки в чадру Цой можно было узнать только по корейский глазам.Хотя были и те, кто внимания прессы жаждал страстно. Так, художник Никас Сафронов никому не отказал в селфи на фоне крестов и свежей могилы Юдашкина.У пресс-секретаря президента автографы почему-то не брали. "Передайте, пожалуйста, Владимиру Владимировичу папочку" – бросилась к нему дородная дама. Тот взять на себя роль курьера в Кремль отказался. У него сегодня была другие заботы – он прямо у свежей могилы Юдашкина целовал ручку жене иностранного агента и интересовался делами.А другие гости прощания пошли "гулять по могилам" – тут же покоятся Шатунов, и Легкоступова, и Началова. Многие здесь никогда и не были, а тут решили заодно уж зайти – надо же отбить впечатлениями билет в метро!"Скажите, а где будут поминки, нам мы попасть?" – спрашивала у охраны девушка, которая судя по виду, на кладбище и ночует. Наверное, на поминках в это время только ее и и ждали – не начинали.Поцелуи, объятия, обещание "быть на созвоне", приличия ради фраза что, мол, "видимся только по грустным поводам". Со стороны казалось, что тут какой-то гламурный светский раут. Не хватало только двух баянов, чтобы порвать.