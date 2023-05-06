Смертельное двойное ДТП возле деревни Крутово во Владимирской области. По сообщениям МВД, 6 мая...

Смертельное двойное ДТП возле деревни Крутово во Владимирской области.По сообщениям МВД, 6 мая возле деревни Крутово в Гороховецком районе произошло двойное ДТП. Водитель "Скании" врезался в трактор. Фура остановилась.Позднее 47-летний водитель грузовика "Хендай" ехал в сторону Нижнего Новгорода со стороны Москвы. Не заметив ДТП и "Сканию", он влетел в нее на полной скорости, несмотря на то, что попавшая в аварию ранее фура находилась в правой полосе. Мужчина погиб на месте происшествия.Сотрудники МЧС выехали на вызов и деблокировали водителя грузовика "Хендай".Однако позже в нее влетел грузовик Хендай - его водитель погиб на месте происшествия.Как сообщили в МВД, 47-летний водитель Хендая двигался со стороны Москвы в Нижний Новгород. Он не заметил Сканию, хотя та стояла в правой полосе после ДТП с трактором, и на полной скорости влетел в нее. На место выезжали сотрудники МЧС для деблокировки водителя Хендая.Фото - pxfuel.com