Стало известно расписание праздничных мероприятий во Владимире на День Победы. Утром 9 мая на...

Стало известно расписание праздничных мероприятий во Владимире на День Победы.Утром 9 мая на Садовой площади и площади Победы будут проходить праздничные мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.Также утром у Мемориала Князь-Владимирского кладбища состоится торжественное шествие и церемония возложения венка памяти к обелиску погибшим воинам.11:00 – Областной Дворец культуры и искусства. Концертная программа творческих коллективов ОДКиИ «Мы помним, мы гордимся».11:30 – Парк культуры и отдыха «Дружба». праздничная программа «Подвиг. Победа. Память.»12:00 – Парк культуры и отдыха «Добросельский». Праздничная программа «Сквозь года звенит Победа!»12:00 – Центральный парк культуры и отдыха. Праздничная программа «Не смолкнет слава тех великих лет!».14:00 – Парк культуры и отдыха «Добросельский». Игровая программа «Трамвай Победы» для детей.В течение дня в парке культуры и отдыха «Загородный» состоится праздничная программа «Весенний вальс».Фото pxfuel.com/