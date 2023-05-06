Суд встал на сторону жительницы города Судогда Владимирской области. Жительница Судогодского...

Суд встал на сторону жительницы города Судогда Владимирской области.Жительница Судогодского района обратилась в суд к частному медучреждению в Нижнем Новгороде, в котором просила взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда.Истец указала, что до ноября 2020 года она страдала мигренью (сильными головными болями) и остеохондрозом позвоночника. Она обратилась к врачу-нейрохирургу, который поставил ей диагноз и назначил препараты для лечения на дому. В связи с обострением заболевания она повторно приехала в клиническую больницу к врачу, который в тот же день назначил ей лечебную манипуляцию, в результате которой у нее пошла аллергическая реакция и случился анафилактический шок. Укол привел к остановке сердца на 10 минут. С помощью дефибрилляторов сердце смогли запустить, а она погрузилась в состояние комы, в котором пробыла 8 дней, а затем 40 дней в реанимации. После реанимации она находилась в общей палате, где заразилась коронавирусной инфекцией, в результате чего ее перевели в ковидный госпиталь, где пробыла больше недели.Также указала, что в результате произошедшего ей причинен тяжкий вред здоровью, она потеряла зрение, самостоятельно не ходит и обслуживать себя не может, полностью истощена, ее с ложечки кормит сестра, а естественную нужду она справляет в памперсы, родственников узнает по голосу, а память практически потеряна.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, впоследствии переквалифицированным по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому она была признана потерпевшей.Постановлением мирового судьи уголовное дело в отношении врача было прекращено в связи с истечением сроков давности, то есть по не реабилитирующим основаниям.Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований в размере 3 000 000 рублей.Решение суда от 19 апреля 2023 года в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области.Фото pxfuel.com/