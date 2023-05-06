Сын владимирского фронтового повара поделился рецептом фирменных биточков отца. Что может быть...

Сын владимирского фронтового повара поделился рецептом фирменных биточков отца.Что может быть героического в поварском деле и как историю попробовать на вкус? В канун 9 мая хотим рассказать вам о нашем земляке - фронтовом поваре Михаиле Сергеевиче Волкове, и его... коронном полевом блюде.Орден Красной Звезды и звание Лучшего повара полка - за пшённые биточки. Так командование 69 стрелкового полка 97-ого Отряда Витебской Краснознаменной дивизии оценило заслуги своего фронтового повара Михаила Сергеевича Волкова в военном 44-ом. Копию наградного листа и сохранившиеся документы показывает сын фронтовика.Юрий Михайлович Волков, сын участника Великой Отечественной войны:- Вот сумка. Это его.- Это вот армейская книжка евонная...Вот здесь написано повар. 5 классов оказывается, я даже не знал , что такое образование у него , где кончал...Юрию Михайловичу 75. И он жалеет, что так мало знал об отце. Он вернулся домой в 46-м , после японской войны. Юрий -четвертый ребенок в семье, родился уже в КохмеЮрий Михайлович Волков, сын участника Великой Отечественной войны:- В частном секторе жили мы... все одинаково жили, а что тогда ели- картошка, молоко...коровы у всех были...до Хрущева то.- Он ничего вообще не рассказывал, а если рассказывал, я маленький был - не интересно было.- Нее он не любил вспоминать...Медали не носил ... не любитель был этого.В наградных листах к медалям и орденам Михаила Волкова так и написано - за бесперебойное приготовление горячей питательной пищи в любых условиях. Быть поваром на передовой - большой риск. Противник бомбил кухню первым делом, чтобы оставить солдат голодными. Нужны были особые мужество и смекалка, чтобы готовить под огнем, сытно и вкусно. Юрий Михайлович и не догадывался о таких талантах отца. После войны тот работал не поваром, а печником. Но готовил действительно отменно.Юрий Михайлович Волков, сын участника Великой Отечественной войны:- Ну вон отец-то . Тут видно - он в фартуке...да?- Если делал, то очень вкусно...Редко, но ...к праздникам , он готовил . если мясо доставали...поросенка резали , он все там делал.А вот о знаменитых пшенных биточках отца Юрий Волков узнал недавно. Как и о своих предках. В архивных описях говорится, что они были крестьянами и проживали в селе ПодОлец Гаврилово-Посадского района. Вот на фото дедушка. А сам дом, где жил до войны Михаил Волков, не сохранился. Напоминает о нем только эта ветла. Проследить историю рода Волковым помогла землячка Анна Крюкова. Сотрудник ВСМЗ, она изучает историю Суздальского уезда и одновременно - свою родословную. В ее семье тоже немало фронтовиков. Захотелось всех найти, узнать их судьбу. С этого-то все и началось.Анна Крюкова, методист по образовательной деятельности Владимиро-Суздальского музея- заповедника:- Я думаю, что об этих вещах нужно говорить, и нужно помнить, и прежде всего искать,информацию о тех родственниках, связи с которыми в силу каких- то событий утеряны.Анна досконально изучила архивы, пообщалась со старожилами села Подолец, прежде чем наткнулась на имя Волкова Михаила Сергеевича. Волковы были и в роду Анны- это и зацепило.Анна Крюкова, методист по образовательной деятельности Владимиро-Суздальского музея- заповедника:- Я действительно убедилась в том, что это человек , имеющий пусть опосредованное отношение ,но к нашей семье . Решила дальше смотреть- найти где-то , что-то . как -то.И отыскала через третьих лиц контакты родственников лучшего повара полка из родного суздальского села, познакомилась с его сыном. Юрий Михайлович сразу привез документы, поделился воспоминаниями . Сегодня сведения о красноармейце Волкове можно найти на сайте "Память народа". А его фирменные "Волковские биточки" - в меню известного суздальского ресторана.Анна Крюкова, методист по образовательной деятельности Владимиро-Суздальского музея- заповедника:- Я думаю, ну вот если такой подвиг, никто и не слышал, о котором даже родственники не знали . Это стоит как то показать! И учитывая, что Игорь Эрикович у нас интересует подробно и историей Суздальского уезда, традициями бытом, все это совпало так , что тему эту решили раскрыть и показать.Ресторатору Игорю Кехтеру и его поварам пришлось провести небольшое расследование - понять, какие продукты были доступны, из чего строилась фронтовая кулинария, какая зелень, травы, ягоды росли на Смоленско-Витебских землях, где воевал Михаил Волков.Игорь Кехтер, ресторатор, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России:- Скажем так- в архиве не осталось- вот именно тот рецепт, который был. Мы проанализировали , где он был , из чего делал.Игорь Кехтер говорит, что вся фронтовая кухня трогает своей немудренностью. Вот и рецепт биточков оказался очень простым.Игорь Кехтер, ресторатор, вице- президент Ассоциации малых туристических городов России:- Самый главный продукт- пшено- это основа. Россия выращивала пшена- и др круп достаточно много,поэтому армия их имела в достатке . Вопрос в том , что день поел- 2 поел , год и достаточно проблематично получить удовольствие от этого блюда. А воевать надо было всегда - иметь настроение, силы и здоровье. Поэтому наши повара на фронте искали- как бы порадовать нашего солдата в периоды , когда есть возможность отдохнуть.Повара проработали разные варианты, с чем можно было подавать биточки из пшена. Рассматривали грибной соус. Но остановились на ягодном.Игорь Кехтер, ресторатор, вице- президент Ассоциации малых туристических городов России:- Вот тот фактически секрет, который получился при приготовлении биточков был связан с тем, что повар профессионал знает, что любая кухня построена на соусах и очень важно поймать баланс кислого и сладкого. и вот имея базовый продукт пшено , все что было еще в округе - это и применялось. В тч старая технология приготовления взваров.А вот и секрет приготовления волковских биточков. Соединяем заваренное пшено, несколько яиц, соль и муку...Обжариваем биточки. Готовим брусничный взвар - сладкий ягодный соус. И главная фишка- режем соленый бочковой огурец, которых на фронте было в достатке. Такой ужин достоен ордена.Игорь Кехтер, ресторатор, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России:- Я думаю, что очень много солдат, офицеров, которые служили с ним, помнят его и вспоминают добрыми словами и те вещи, которые остаются у нас в памяти - делают нашу страну сильнее, надо помнить, напоминать, и чтоб мы с этим жили..этим радовались этим наполняли свою жизнь...Анна Крюкова, методист по образовательной деятельности Владимиро-Суздальского музея- заповедника:- История с пшенными биточками я, я думаю, будет иметь какой-то отклик и мы поймем, в каком направлении нужно работать. И в каком направлении нужно преподносить историю нашей региональной кухни. Пч когда люди приходят знакомиться с каким-то местом , они должны не только увидеть, услышать, но еще и попробовать...Попробовать эту историю на вкус скоро смогут и гости музея "Русских национальных напитков" в Гаврилов-Посаде, туристы популярного гастрономического маршрута. В предложенном меню среди местных рецептов обязательно появятся фронтовые "Волковские биточки".Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести- Владимир.