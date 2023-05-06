Пожар вспыхнул ночью в деревянном частном доме на ул. Фабричной в посёлке Стёпанцево Вязниковского района.

Пожар вспыхнул ночью в деревянном частном доме на ул. Фабричной в посёлке Стёпанцево Вязниковского района. Туда мальчик приехал со своей семьёй в гости к бабушке на праздник Пасхи.Пожилую женщину и одного ребёнка госпитализировали с ожогами.Полыхнуло ночьюВ частном деревянном доме, куда мальчик приехал в гости к бабушке с дедушкой, находились его родители и два младших брата шести и трёх лет. Пожар произошёл далеко за полночь, когда все уже спали.Взрослые и их шестилетний сын получили ожоги. Трёхлетний мальчик не пострадал. До старшего мальчика добраться не успели – весь дом уже охватило огнём.Трагедия произошла ещё 15 апреля, но в СМИ никто о ней не сообщал. Информация всплыла в соцсетях, когда неравнодушные жители района понесли к сгоревшему дому, где погиб ребёнок, игрушки и цветы, а также высадили 9 деревьев в память о возрасте погибшего.На импровизированном мемориале — пакет с кормом для собак. Его положили в память о четвероногом друге семьи. Пёс, живший в конуре рядом с домом, тоже не пережил страшный пожар.Без жилья и денегСейчас происшествие расследуют, устанавливают причины пожара, в Следкоме пока комментариев не дают - тайна следствия. По данным же МЧС, о пожаре сообщили соседи, звонок поступил в 2.15 ночи, когда увидели полыхающий дом. К сожалению, было уже слишком поздно и к прибытию огнеборцев, жильё спасти не удалось. Пламя угрожало перейти на соседние жилые дома, но пожарным удалось этого не допустить. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.Власти посёлка выделили пенсионерам квартиру, которая требует большого ремонта, нет там и мебели, и самых необходимых вещей. Однако денег на отделку такого жилища у погорельцев нет. В огне сгорели и документы. Семья очень надеется на помощь сопереживающих. Первыми откликнулись односельчане хозяев дома: для погорельцев собрали материальную помощьРаботы хватаетА 4 мая в области за один день произошли сразу три пожара. Два из них - в жилых домах. Так, загорелась квартира во многоквартирном доме в Карабанове Александровского района. В этот же день загорелся 2-х квартирный жилой дом в посёлке Боголюбово Суздальского района. Информация уточняется. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России. В третьем случае горел грузовик.КомментарийРуководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко:– Пожарные проникли в горящую квартиру на 5 этаже в доме г. Карабаново по трёхколенной лестнице и ликвидировали огонь на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировали 15 человек.