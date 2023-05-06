Концерт фронту. Торжества в честь 78-ой годовщины Великой Победы - в областном дворце культуры. ...

"Концерт фронту". Торжества в честь 78-ой годовщины Великой Победы - в областном дворце культуры. Сегодня губернатор Александр Авдеев и председатель ЗакСобрания Владимир Киселев поздравили ветеранов и тружеников тыла, а также отметили наградами участников специальной военной операции.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Подвиг советского народа не имеет себе равных и наши предки остановили нацизм. спасли сотни миллионов людей не только в Советском Союзе, но и во всём мире. Память о подвиге фронтовиков придаёт силы их внукам, которые сегодня участвуют в специальной военной операции.Владимир Киселёв - председатель Законодательного собрания Владимирской области:-Против нас сегодня объединились и воюют, практически, все страны НАТО. Но мы с вами твердо уверены, что как всегда, во все времена, как и в годы Великой Отечественной войны - наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.В сражениях с гитлеровской Германией участвовали около 300 тысяч владимирцев. Более 100 жителей владимирского края стали героями Советского Союза. Сегодня наши земляки вновь встали на защиту рубежей страны. Медалями Ордена за заслуги перед Отечеством, медалями за Отвагу, благодарственными письмами правительства области награждены участники специальной военной операции, волонтеры, председатели советов ветеранов. Награды от ЗакСобрания вручены работникам образования за патриотическое воспитание. Депутат Совета народных депутатов Владимира Алексей Метёлкин только что вернулся из Донецкой Народной Республики, где побывал на передовой и лично поздравил защитников с праздником 9 мая.Алексей Метёлкин - депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Мы являемся носителями уникального кода и продолжателями тех славных традиций, которые закладывали наши великие предки.- Говоря про 9 мая мы, прежде всего, подразумеваем патриотическую составляющую о том, как важно беречь и любить нашу Родину. Она у нас одна.