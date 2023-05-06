В Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. По данным пресс-службы СУ СК России...

В Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина.По данным пресс-службы СУ СК России по Нижегородской области. 6 мая 2023 на одной из трасс произошел взрыв автомобиля "Audi Q7", в котором находился писатель и член партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин и его водитель.Взрывное устройство, как сообщают экстренные службы, было закреплено под днищем машины. Захар Прилепин госпитализирован в региональную больницу - писатель получил тяжкие ранения, но после происшествия находился в сознании. Сейчас за его жизнь борются медики. Водитель же погиб на месте.Фото - официальный сайт Захара Прилепина.