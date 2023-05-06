Могут ли деревья хранить память о войне? Урок победы провели сегодня на владимирской станции юных...

Могут ли деревья хранить память о войне? "Урок победы" провели сегодня на владимирской станции юных натуралистов "Патриарший сад". По тропинкам живой истории прошел Александр Сыпченко.- Природно-исторический памятник, тополь этот пронес жизнь свою через битву великую.Легендарный тополь-долгожитель, живой свидетель героической истории Сталинграда. Самым юным участникам викторины о нём рассказывает Дарья Васильева, педагог-организатор Патриаршего сада. Возрождение этого дерева после многочисленных обстрелов стало символом новой жизни города.Дарья Васильева, педагог-организатор станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Мы решили внести такую изюминку, именно природы, потому что на данный момент в любом городе мы можем найти памятник, который посвящен годам Великой Отечественной Войны, а именно природных памятников, мы на них внимание не обращаем.А вот традиции повязывать пионерский галстук на каждую из 900 берез, высаженных на пути от Ленинграда до Ладожского озера- по которому прошла та самая Дорога жизни, всего 12 лет. Это живая память о детях, погибших во время блокады. История, которую нужно знать и помнить.Анна Стрелкова, педагог-организатор станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Используя такой прекрасный ландшафт "Патриаршего сада" используя некоторый реквизит, который у нас имелся мы даже позаимствовали некоторые вещи со времен Великой Отечественной Войны чтобы ребята погрузились в атмосферу, поделились своими знаниями.Интерактивный Урок Победы проходит в рамках Всероссийской акции "Сад Памяти". В программе- теоретическая часть, и викторины, посвящённые Великой Отечественной войне.Татьяна Егорова, педагог дополнительного образования станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Мы сегодня с детьми выполняли повязку под названием чепец, я думаю наши ребята очень хорошо справились, ребята посмотрели, такое приспособление как лямка, благодаря лямке можно было с некоторым удобством эвакуировать раненого.Помимо станции "Госпиталь", ребята смогли разгадать военные шифры, попытаться найти уникальные артефакты.Екатерина Евдокимова, и.о. директора станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Погружаются в атмосферу, они проходят несколько станций, они вспоминают военные песни, они проходят переправу, они помогают друг другу и несут друг друга на носилках.Главный урок, который выучили дети- свой вклад в Победу внесли и люди, и природа. Дрова согревали бойцов в землянках, раскидистые кроны русских деревьев защищали от врага, растения помогали залечивать раны.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир