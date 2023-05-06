Лауреатом премии имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева стал Владимир Лаптев, актер...

Лауреатом премии имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева стал Владимир Лаптев, актер владимирской драмы. Распоряжение сегодня подписал глава региона Александр Авдеев. Премия вручается за выдающийся вклад в сферу театрального искусства.Владимир Лаптев- уроженец Красноярского края- блистательный мастер сцены. Владимирскому театру служит с 1993-его года. Участник и дипломант театральных фестивалей, талантливый педагог. На его счету- 17 выпусков. Сам Владимир Георгиевич сыграл свыше двухсот ролей в театре и кино.