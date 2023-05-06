Область сегодня присоединилась к всероссийской акции Огонь памяти. Активисты Народного фронта...

Область сегодня присоединилась к всероссийской акции "Огонь памяти". Активисты Народного фронта этим вечером доставили во Владимир частицу пламени от могилы Неизвестного солдата из Александровского сада столицы.- Герой!5 с лишним часов в дороге - и вот Огонь, знаменующий память, добрался до мемориала Князь-Владимирского кладбища. Путь общенародницы Натальи Палаткиной лежал от могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы.Рано утром на торжествах в честь 78-ой годовщины Великой Победы там собрались активисты Народного Фронта из всех регионов. Наш регион представила Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба. Из столицы частицы огня доставят не только в города России, но и в 23 страны мира.- Мне сегодня было очень почетно, очень приятно доставить огонь в наш город Владимир, в это просто святое место.Бывая на линии СВО, низкий поклон склоняю перед каждым нашим мобилизованным, контрактником, добровольцем - перед каждым солдатом, потому что о каждый день, рискуя жизнью, они совершают подвиг.Активисты ОНФ и сами только приехали с фронта: слышали отголоски взрывов, ночевали в блиндаже, общались с бойцами. "Огонь памяти" - дань нашим ветеранам и всем, кто не вернулся с полей сражений.- Важно донести этот огонь до большинства наших населенных пунктов, чтобы наша молодежь, дети да и взрослые подчас вспомнят, как это было тяжело и как нам далась эта независимость, эти возможности, которые у нас сейчас есть.Только совместное участие в поддержке наших защитников приведет страну к победе, считают "фронтовики". Следующий сбор гуманитарки будет объявлен ими в конце мая. Собрать средства на покупку самого необходимого можно будет через QR-код.Любовь Клюквина, Андрей Беляков, В-В.