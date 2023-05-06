Владимирские красавицы представили город на конкурсе красоты. В первых числах мая в Сочи проходил...

Владимирские красавицы представили город на конкурсе красоты.В первых числах мая в Сочи проходил конкурс “Grand Fashion Queen” – 2023. Он посвящен красоте и материнству. Оказалось в этом году Владимир представляли сразу две девушки.30-летняя Яна Бирюкова получила первое место. Девушка - мать двоих детей, работает стоматологом и является лейтенантом ФСИН. В сентябре 2023 года Яна представит Владимир на всемирном конкурсе Mrs. Planet Eurasia в Судаке (Крым).Вторая участница, представляющая Владимирскую область получила номинацию "Миссис Шарм" - 36-летняя Наталья Косолапова из Юрьев-Польского, мама четверых детей. Ровно через год девушка также примет участие в конкурсе Mrs. Planet Eurasia, как и Яна Бирюкова в 2023.Фото - pxfuel.com