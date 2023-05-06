Владимирские врачи спасли жизнь 6-летнего ребёнка, попавшего в аварию. Напомним, что 22 апреля на...

Владимирские врачи спасли жизнь 6-летнего ребёнка, попавшего в аварию.Напомним, что 22 апреля на автодороге «Хохлово-Камешково» произошло серьезное ДТП. "ГАЗель" выезжала на главную дорогу и врезалась в "Митсубиси Аутлендер". В результате ДТП пострадала семья.Бабушку, маму и ее 6-летнего ребёнка госпитализировали. Мальчика в критическом состоянии доставили в Областную детскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь все эти дни. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава Владимирской области.На сегодняшний день жизни ребёнка ничего не угрожает. Он с удовольствием рисует и с радостью встречает гостей. Сегодня его переведут из реанимации в отделение.Фото: официальный телеграм-канал Минздрава Владимирской области