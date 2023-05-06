Во Владимире прошёл Бал для ветеранов. Представителей старшего поколения пригласили в Дом Офицеров....

Во Владимире прошёл Бал для ветеранов. Представителей старшего поколения пригласили в Дом Офицеров. Слово Марии Платанюк.Легендарная "Землянка" и другие мелодии военных лет. Те, что помогли выстоять. Атмоферу 40-ых воссоздают владимирский клуб социального и исторического танца, а также "Радуга вальсов".Светлана Морохова, участница клуба социального и исторического танца:- Песни, чем старше я становлюсь, тем ближе и ближе. Сейчас нам очень нужна победа. Для всей нашей страны.Владимир Шаталов, участник клуба социального и исторического танца г. Владимира:- Перед войной выпустили пластинку "Риорита". И после войны наши солдаты, возвратившись с Победой, очень любили его танцевать. Мы решили его включить.Любовь Зенина, руководитель танцевального клуба "Радуга вальсов":- Мы видели, как горят глаза ветеранов, а уж когда мы приглашали их танцевать, они были просто счастливы."Красота! Весна! Победа!" . Главные герои майского бала- он проходит в историческом Доме офицеров- ветераны. Участники Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций.Василий Никитенко, председатель Совета ветеранов г. Владимира:-Это уже традиция нашей городской администрации. Мы, ветераны, очень позитивно воспринимаем это мероприятие. Это один из элементов уважения к старшему поколению. И мы за это благодарны нашей администрации.Глава Владимира Дмитрий Наумов вручает цветы Борису Николаевичу Павлову. Ветерану- 95! Фронтовик рад, что нить памяти не прерывается.Борис Павлов, участник Великой Отечественной войны:- Хорошо, что вы приглашаете участников войны, потому что участники войны должны передать то, что они перенесли.Память о подвиге жива в сердцах, подчёркивает мэр областной столицы Дмитрий Наумов. Для Дмитрия Викторовича, как и для каждого в нашей стране- эта страница истории- личная. Всю Великую Отечественную прошли оба деда.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Для меня, как и для большинства жителей России, нашей огромной страны - это действительно праздник- отечественный. И душевный. Мы все это помним, ценим и, конечно, мы гордимся своими победителями.Слова признательности- владимирским парикмахерам и визажистам. На балу они дарили... красоту.Татьяна Белова, член совета ветеранов УМВД:- Девочки там все очень приветливые, культурные. Причёски всем сделали дамам. Дамы довольные.Патриотический концерт, дружеское общение и искренние слова благодарности ветеранам. Победный светлый май шагает по России.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".