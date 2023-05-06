В канун 9-го мая традиционный праздник Победителей прошёл в областном центре. Сегодня жители улицы...

В канун 9-го мая традиционный праздник Победителей прошёл в областном центре. Сегодня жители улицы Совхозной собрались, чтобы почтить память своих родных. Репортаж Марии Городской.На груди - георгиевская ленточка, в руках хризантемы и портреты родных, которые когда-то жили на улице Совхозной во Владимире. Её народное название - улица Победителей. Память о них жива.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Трепетно относятся к памяти предков, которые защитили нашу страну от немецко-фашистских захватчиков.Свои дома фронтовики начали строить здесь в первые годы после Великой Победы. В начале 50-х годов. Одними первых на Совхозной поселились родители мужа Галины Соловьёвой. Лётчик и связистка.Галина Соловьёва, жительница улицы Совхозной:- Отец был из города Суздаля. Мама была из Курлово. А познакомились они на войне. Там сыграли свадьбу.На улице Победителей Галина Андреевна живёт уже несколько десятков лет, сама установила памятную табличку. Помнить о подвиге- задача следующих поколений.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Наверное, таких улиц по стране можно много найти. Но наша - особая, уникальная. Улица стала магнитом, точкой притяжения людей, которые помнят и чтят подвиг наших героев.Жители возложили цветы к мемориалу в честь героев Великой Отечественной войны. На улице Победителей вновь звучат поздравления - с Днём Великой Победы.Мария Городская, Александр Голубев. "Вести-Владимир".