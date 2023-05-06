Во владимирском парке Дружба появились виноградные улитки и майские первоцветы. В первую субботу...

Во владимирском парке "Дружба" появились виноградные улитки и майские первоцветы.В первую субботу мая во всем мире отмечают День трав и цветов. Вот и Любовь Клюквина предлагает начать выходной с цветочной прогулки и узнать, какие первоцветы украшают наш владимирский парк " Дружба".Весенний всплеск в природе яркий, эффектный, показательный. Именно на этом коротком периоде биологи знакомят любителей флоры и фауны с необычными эволюционными явлениями, рассказывает научный сотрудник музея природы Владимир Горькавый. Теплая весна в этом году рано пробудила лютик кашубского. Растениям, как и нам, для жизнедеятельности нужны и минеральные вещества, растворенные в воде, которые они употребляет корнями из почвы, и органические, которые они получают только в процессе фотосинтеза. Отсюда - особенность.Владимир Горькавый, старший научный сотрудник государственного Владимиро-Суздальского заповедника:- Можно наблюдать очень интересное экологическое явление. В частности, если вы обратите внимание, у него листья очень большие, листовая пластинка сильно отличается от обычных листьев. Такое явление называется "ювенильный лист". Как правило этот лист распускается самым первым, прежде чем все остальное растение "просыпается". И его экологическая задача этого листа запустить активный процесс фотосинтеза.Светло-желтые цветки, которые на момент эфира уже раскрылись, предупредят - "я ядовит". А наша камера предупреждает: "В ливень я не работаю". Подключаем к съемке телефон.- Дождь не прекращается уже несколько часов, но мы все равно не останавливается и делаем для вас интересный и познавательный контент. Вот в таких экстремальных условиях работает для своих зрителей команда "Вести-Владимир".Тоже лютиковое, с яркими желтыми цветами, а значит ядовитое - чистяк весенний. Первоцвет. Одно из ранневесенних растений, богатых витамином С. В народной медицине его используют от бронхита и для приготовления кровоочистительного салата. Без знания дела эксперименты противопоказаны!- Оно имеет ряд очень интересных экологических, приспособительных явлений. В частности, если вы посмотрите в пазухах листьев... Такие почечки, вот, кругленькие, потом, когда растение отцветет, листья погибнут, эти почки отпадут и водичка из будет ручейком разносить, и они таким образом будут распространяться. И из них вырастет новое растение - другой чистяк. Это вот такой редкий для нашей местности способ вегетативного размножения растения.А вот цветы семян не дадут. Не потому, что не могут, а потому что - тень. Пора переезжать на солнечную опушку. Как следы от пробежавшего стада, листочки древнего тропического копытня европейского. Этот ковер тоже ядовит , хотя и лекарственный - желчегонный. Отсюда синонимы: блевунья, рвотный корень...Из уникальных - увечная трава.Владимир Горькавый, старший научный сотрудник государственного Владимиро-Суздальского заповедника:- Имеет тоже интересное экологическое явление. Это вечнозеленое растение. Некоторые молодые литья, которые распустились осенью, они уходят в зиму зеленые. Если взять лопату, прийти зимой на лыжах в лес, раскопать аккуратненько сугробы, то вы найдете это растение спокойно зеленеющим под снегом.Зимой копытень спасает "шубка" из пуха. Цветок представляет собой три сросшихся лепестка. "Вечнозеленость" помогает растению , как только сойдет снег, первым питаться лучами сформированной ещё осенью листовой пластинкой. Не похвастается цветами и пролесник многолетний. От травоядных он защищается млечным соком.Владимир Горькавый, старший научный сотрудник государственного Владимиро-Суздальского заповедника:- Раннецветущий вид относится к семейству молочайных. Это означает автоматически опять же, что это растение тоже полностью ядовито. Оно интересно тем, что содержит специфические химические вещества в своем составе, и, если растение сорвать и высушить, то оно станет фиолетовым.Раньше им красили ткани. В средневековой медицине копытень называли "мальчишечьей травой", так как она способствовала появлению потомства. В салате растению не место, а вот высушенное используют в медицине, как мочегонное, отхаркивающее средство. Одна из самых интересных экологических групп, считает исследователь, эфемероиды. Такова - ветреница лютичная.Владимир Горькавый, старший научный сотрудник государственного Владимиро-Суздальского заповедника:- Рано весной быстро, очень активно просыпаются, начинают фотосинтезировать, образуют цветок, зацветают, быстро опыляются, образуются семена, созревает плод и затем внешне вегетативные части растения: лист, стебель, отмирают. Такое ощущение будет, что оно здесь и не произрастало.Тоже эфемероид, от которого вскоре не останется и следа, - гусиный лук малый. Его едим хоть с куста!Также, как и многие лилейные, как, например, наш лук, это растение содержит большое количество полезных веществ, поэтому оно съедобно. Все растение можно употреблять в пищу: и луковички. и листочки. Единственное, что оно, конечно, очень маленькое..В салат с опушки можно класть и медуницу неясную (кладезь витамина С и минералов). Англичане используют её как овощ. Активно применяют и в научной медицине. А ещё медуница - "лакмусовая бумажка" в мире растений - индикатор кислотности.Владимир Горькавый, старший научный сотрудник государственного Владимиро-Суздальского заповедника:- Лепестки содержат специальные вещества, которые называются антоцианы.//Цветок в состоянии бутона и только начинает распускаться - кислотная среда лепестков более кислая. Когда он некоторое время подцветет, клеточный сок становится более щелочным, и, соответственно, окраска цветка того же самого, она изменяется.И медуницу, и дождливую погоду обожает виноградная улитка. Редкая гостья. Здесь в парке у нее гнездо. Живет до 20 лет в дикой среде. Уникальная особенность раковины - в ребристой поверхности, увеличивающей её прочность. Половая система брюхоногого моллюска гермафродитная: позволяет осуществлять перекрестное оплодотворение, после чего обе улитки беременеют. Самая большая особь обнаружена в 1976 году. Весом - 2 килограмма.- Виноградную улитку, крупнейшую в Европе, обычно в наших краях не встретить. Зимы она не любит. Зоологи считают, что сюда во Владимир её привезли случайно, ведь гостья эта противоречивая. Ждя огородников - это головная боль, для гурманов - деликатес, а для женщин - ценный источник молодящей слизи.Ест она практически все. Для леса и сельхозугодий - это проблема, но для мечтающих о питомце с легким уходом - подарок. Остается дождаться дождя и прогуляться за новым членом семьи до парка "Дружба".Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Вести-Владимир.