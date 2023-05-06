Во владимирском регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В регионе продолжает...

Во владимирском регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Из-за устойчивой сухой погоды в зоне риска - многие населенные пункты. Среди них - поселок Рахманов Перевоз. Частные дома практически окружены лесами. Межведомственная патрульная группа провела профилактический рейд.В нее вошли сотрудники МЧС, полиции, работники местной администрации, лесничеств. В районе Рахманов Перевоз такие рейды проводится регулярно. Местным жителям напоминают, что следует быть особенно внимательными при работе с огнеопасными приборами. Также запрещено разводить костры, сжигать отходы и посещать леса. В целях, прежде всего, собственной безопасности.Алексей Кутонов, начальник ОНД по Владимиру и Суздальскому району:- За нарушение требований пожарной безопасности в отношении лиц, допустивших нарушение, предусмотрена административная ответственность. Всего с начала 23 года на территории области произошло свыше 1100 пожаров. Погибли 36 человек, из них 1 ребенок. Травмировано - 26