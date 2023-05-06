В регион ненадолго заглянет зима. Синоптики предупреждают об аномальном похолодании. В пятницу...

В регион ненадолго заглянет зима.Синоптики предупреждают об аномальном похолодании. В пятницу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями, вечером вперемешку с очаговым мокрым снегом. Вся выпавшая небесная влага, а это до 6,5 мм, в ночь на субботу схватится заморозком, и на дорогах может образоваться тонкая корка льда, местами может выпасть снег. Днем 6 мая осадки продолжатся, но в смешанной фазе, а максимальная температура не превысит +3…+8°, сообщает ведущий специалист российского центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье похолодание усилится, столбики термометров опустятся до −4…+1°, пройдут скоротечные осадки в виде снега. Автомобилистам следует быть осторожными – на дорогах возможна гололедица. Днем 7 мая при небольших мозаичных осадках, температура составит +5…+10°.8 мая погода начнет немного улучшаться. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью 0..-2°, днем +9..11°, ветер северный, умеренный.В День Победы ожидается ясная погода; ночью 0..+2°, днем +12..14°, ветер слабый.Фото pxfuel.com/