Кейт Миддлтон стала любимицей британцев. Статистика показывает, что 63% опрошенных отдали свои голоса именно за принцессу Уэльскую,

Кейт Миддлтон стала любимицей британцев. Статистика показывает, что 63% опрошенных отдали свои голоса именно за принцессу Уэльскую,Это сделало Кейт Миддлтон самым популярным членом королевской семьи в глазах общественности. Изменение в предпочтениях британцев стало заметным, поскольку ранее лидерство в этом рейтинге долгое время удерживал принц Уильям.Принц Уильям, муж Кейт Миддлтон, оказался на втором месте в опросе, получив поддержку 62% участников. В то же время принц Гарри и герцогиня Меган Маркл значительно отстали от лидеров. Только 29% опрошенных признали Гарри «положительным», а за Меган проголосовали 28% респондентов. Самым нелюбимым членом королевской семьи в данном опросе стал принц Эндрю, на которого положительно отнеслись всего лишь 14% участников.Популярность Кейт Миддлтон среди британцев, по мнению издания, может быть связана с откровениями о ее борьбе с раком. Принцесса открыла публике о своем заболевании месяц назад, что вызвало волну сочувствия и поддержки со стороны общественности.Также стоит отметить мнение астролога Дебби Фрэнк, который назвал принца Луи, младшего сына Кейт и Уильяма, самым сложным ребенком в королевской семье. По словам специалиста, игривость и дерзость Луи прописаны в его гороскопе, что создает определенные трудности в его отношениях с матерью. Луи, родившийся под знаком Тельца, не всегда соответствует стереотипам этого знака и склонен к эксцентричному поведению, что вызывает раздражение у дисциплинированной Кейт Миддлтон.Предпочтения британцев в отношении членов королевской семьи могут меняться под воздействием различных факторов, включая личные качества и события из жизни роялей. В то же время астрологические аспекты также могут играть свою роль в сложности взаимоотношений внутри семьи.