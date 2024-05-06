Городское благоустройство ждет пополнение. Мэрия закупает топиарные фигуры в виде льва и семьи медведей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Там же были приложены эскизы и

Городское благоустройство ждет пополнение. Мэрия закупает топиарные фигуры в виде льва и семьи медведей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Там же были приложены эскизы и фотографии. Например, семья медведев в виде зеленой скульптуры очень напоминает известную картину «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина. Глава медвежьего семейства в высоту будет более метра шестидесяти, а три