Смотрите Вести в 14.30: во Владимирской области идут последние приготовления к празднованию 9-ого...

Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимирской области идут последние приготовления к празднованию 9-ого маяПобедное шествие- В регионе идут последние приготовления к празднованию 9-ого мая. В областной столице репетируют парад Победы.Вот паразит!- Под угрозой - тысячи ясеней, вязов и кленов. Во Владимире ликвидируют деревья, пораженные вредителями.Светлая Пасха- Символ надежды и веры в чудо. Верующие отметили светлый праздник Пасхи и встретили Благодатный огонь.