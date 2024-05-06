Смотрите Вести в 14.30: во Владимирской области идут последние приготовления к празднованию 9-ого...
Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимирской области идут последние приготовления к празднованию 9-ого мая
Победное шествие
- В регионе идут последние приготовления к празднованию 9-ого мая. В областной столице репетируют парад Победы.
Вот паразит!
- Под угрозой - тысячи ясеней, вязов и кленов. Во Владимире ликвидируют деревья, пораженные вредителями.
Светлая Пасха
- Символ надежды и веры в чудо. Верующие отметили светлый праздник Пасхи и встретили Благодатный огонь.