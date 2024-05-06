Перед судом предстанет житель Вязниковского района.

Перед судом предстанет житель Вязниковского района. Мужчину обвиняют в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл 28 февраля текущего года. Правоохранители выяснили, что вязниковец был лишён прав за пьяную езду, однако снова выпил и завёл свой мопед «Орион». На федеральной трассе М7 мужчину остановили сотрудники ГИБДД и предложили пройти тест на алкоголь. Водитель от освидетельствования отказался.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.«Транспортное изъято у обвиняемого сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, на него наложен арест. Вопрос о его конфискации будет разрешён судом», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.