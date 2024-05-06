Владимирцы могут принять участие в акции «Красная гвоздика» В пресс-службе администрации города...

Владимирцы могут принять участие в акции «Красная гвоздика»В пресс-службе администрации города сообщили о старте масштабной акции благотворительного фонда «Память поколений», приуроченной ко Дню Победы.Каждый житель 33 региона может внести свой вклад в дело помощи ветеранам, приобретая значок «Красная гвоздика». «Волонтёры Победы» распространяют значки с изображением красной гвоздики на улицах города, также приобрести значок можно на популярных онлайн-маркетплейсах.Средства, полученные в ходе проекта, поступают в фонд «Память поколений» на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.Акция продлится до 22 июня 2024 года.Фото: пресс-служба администрации Владимира