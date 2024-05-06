В рамках Международной выставки-форума Россия состоялось мероприятие, посвящённое туристическому потенциалу Владимирской области.

В рамках Международной выставки-форума "Россия" состоялось мероприятие, посвящённое туристическому потенциалу Владимирской области. Об этом 5 мая сообщила регионального правительства.Наши земляки представили дорогим гостям интересные места размещения туристов, а также рассказали о возможностях для активного отдыха. Во Владимирской области можно отправиться в пешие походы, сплавиться по рекам и даже совершить полёты. Во время мероприятия были разыграны сертификаты и туристические сувениры. Главным же призом стал SAP-тур по реке Судогда.Кроме того, 33-й регион организовал викторину «Вкусный край» с дегустацией натуральной пастилы, а для гостей выступили владимирские артисты.