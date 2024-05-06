Об этом рассказал Дмитрий Наумов у себя в официальном телеграм-канале.

Во Владимире перед 9 Мая начали проводить традиционные концерты во дворах. Где живут ветераны Великой Отечественной войны. Об этом рассказал Дмитрий Наумов у себя в официальном телеграм-канале.Так, например, сегодня, 6 мая, программы проводились во Фрунзенском районе.«На протяжении всего дня артисты муниципальных домов культуры пели песни, танцевали и дарили теплые поздравления нашим дорогим ветеранам», – поведал мэр.Завтра, 7 мая, концерты будут проходить во дворах Октябрьского и Ленинского районов. Кроме того, продолжатся адресные поздравления ветеранов, блокадников и узников фашистских лагерей.