Об этом сообщают представители регионального Правительства.

Во Владимирской области приводят в порядок воинские захоронения. Об этом сообщают представители регионального Правительства.«Где-то достаточно было генеральной уборки, а где-то потребовался ремонт, замена флагов, баннеров и других важных элементов. Сегодня-завтра всё должно быть готово. На подготовке памятных мест ко Дню Победы трудились муниципальные предприятия и не только», – прокомментировал Александр Авдеев.Уборкой занимаются школьники, волонтёры и другие жители области. В нашем регионе насчитывается 990 объектов захоронений. Отремонтировать в ближайшее время планируется 40.