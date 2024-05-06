В ближайший вторник, 7 мая, в Молодёжном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи откроется выставка «Герои рядом».

В ближайший вторник, 7 мая, в Молодёжном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи откроется выставка «Герои рядом».Мероприятие начнётся в 14.00. Посетители увидят фотографии наших земляков, которые принимают участие в специальной военной операции.«В открытии примут участие соорганизаторы выставки: Крылова Анна Владимировна, заместитель руководителя филиала «Защитники Отечества» по общественным проектам; Гордеева Юлия Геннадьевна, заместитель руководителя филиала «Защитники Отечества» по связям с общественностью и государственными органами; участник СВО, ветеран боевых действий Прохорычев Геннадий Леонардович», - говорится в сообщении пресс-службы Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи.Выставка будет работать до середины июня.