Жителям Владимирской области выгоднее открывать вклад или накопительный счет? Ставки по...

Жителям Владимирской области выгоднее открывать вклад или накопительный счет?Ставки по накопительным счетам сейчас сопоставимы с доходностью вкладов, а в некоторых случаях могут быть даже выше. При этом они застрахованы государством.Эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин в издании «Газета.Ru» назвал пять отличий между вкладом и накопительным счетом.Срок действия: у накопительных счетов он не ограничен, а договор вклада заключается на определенное время.Возможность пополнения: на накопительный счет допустимо вносить любые суммы в любое время, а действующий вклад можно увеличить, только если это предусмотрено условиями договора.Возможность снятия: с накопительного счета обычно банк разрешает переводить деньги без ограничений, а с вклада можно снять проценты или часть основной суммы, только когда это отдельно указано в договоре, при этом если с депозита забрать всю сумму, банк вклад закрывает, а накопительный счёт может оставаться открытым и с нулевым остатком.Изменение ставки: по накопительным счетам банк вправе повысить или понизить процент в любой момент, но должен предварительно уведомить об этом клиента, а по вкладам возможность изменения процентной ставки определяется строго договором.Минимальная сумма: для открытия вклада требуется минимальная сумма, определенная условиями договора, накопительные счета, как правило, могут быть открыты при любой сумме.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений