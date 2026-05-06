Решили встретиться три президента: Intеl, IВМ и МiсrоSоft.
Собрались, начали совещаться. Вдруг у президента IВМ запищал бипер.
- Прошу прощения господа, я должен на минуту прерваться.
Он прислоняет к уху часы, подносит ко рту кончик галстука и отдает несколько распоряжений.
Совещание продолжается. Вдруг раздается тихий музыкальный звук. Президент Intеl извиняется, нажимает себе на мочку уха, что-то выслушивает и произносит несколько фраз прямо в воздух.
- Вау! - говорят коллеги, как же устроен ваш телефон?
- Все очень просто, в ухо мне вставлен маленький наушник, а микрофон находится прямо во рту в зубной коронке.
- О кей, говорят коллеги. Совещание продолжается. Вдруг раздается ужасно громкий неприличный звук испускаемых газов.
Все вопросительно смотрят на
еще анекдот!