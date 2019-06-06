МЧС РФ предупреждает москвичей и гостей столицы о сильной жаре в четверг. Рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

МЧС РФ предупреждает москвичей и гостей столицы о сильной жаре в четверг, передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-службе Росгидромета, 6 июня в Москве ожидается сильная жара, воздух прогреется до +30, +31 градуса.Рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что тридцатиградусная жара 6 июня бывает в Москве лишь раз в четверть века, сообщает РИА Новости.По словам синоптика, в последний раз рекордная тридцатиградусная жара 6 июня была зафиксирована в 1988 году. Тогда температура воздуха достигла отметки 32,5 и в 2014 году — 32,2 градуса.