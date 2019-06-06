Ранее в Кремле подтверждали планы российского президента посетить Италию, но точных дат не называли

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане во время визита главы российского государства в Италию. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти."Я могу подтвердить, что святой отец [Папа Франциск] примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти.Ранее в Кремле подтверждали планы президента посетить Италию, однако о датах визита и планах Путина посетить Ватикан не сообщалось. В ноябре 2018 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита Путина в Италию будут согласованы по дипломатическим каналам. При этом он напомнил, что речь о приглашении посетить Италию заходила во время визита в Россию 24 октября 2018 года итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.Путин посетит с визитом Италию в середине лета текущего года, сообщил журналистам в апреле помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он добавил, что дата визита уже определена, однако не стал ее озвучивать. Позднее в апреле посол Италии в России Паскуале Террачано заявил, что визит президента России ожидается в июле этого года.